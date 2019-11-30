İnsan hakları kenti Karşıyaka

İzmir Barosu işbirliğiyle açılacak Hak Arama Merkezi başta olmak üzere; çeşitli kurum, kuruluş ve sivil toplum örgütleriyle ortak projeler yürütecek olan birim, ilk toplantısını Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın ev sahipliğinde gerçekleştirdi. Toplantıda; merkez aracılığıyla iki kurum tarafından toplumda insan hakları bilincini güçlendirmeye yönelik çalışmalar yapılacağı ve adli yardıma ihtiyaç duyan vatandaşlara destek verileceği belirtildi. Hedeflerinin Karşıyaka’yı ‘insan hakları kenti’ yapmak olduğunu söyleyen Başkan Tugay, “Hak arayışında olan ancak sahipsiz kalan, mağduriyet yaşayan insanlara destek verecek, yol göstereceğiz” dedi.