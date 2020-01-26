İnsanlığın geleceği İzmir’de tartışılacak

Institut français Türkiye, 30 Ocak Perşembe günü saat 19.00’da, tüm dünyadaki Institut français’lerin katılımıyla eş zamanlı düzenlenen “Fikirler Gecesi”etkinliğine katılacak. Bu yılki teması “Hayat bulmak” olan etkinlikte “Hayat bulmak: Ölüm hayatın neresinde?” konulu konferansla yer alacak olan Institut français İzmir, Fransız Anadolu Araştırmaları Enstitüsü’nün Arkeoloji Bölümü yöneticiliğini yürüten ve halen Fransa Büyükelçiliği Bilimsel ve Akademik İşbirliği Ataşesi olarak görev yapan Arkeolog Dr. Martin Godon’u ağırlayacak. Dr. Godon konferansta; yapay zeka, transhümanizm, robotik üçlemesinden yola çıkacak, “Yeni bir insanlığın eşiğinde miyiz?” sorusuna ışık tutacak.

Fikir önderleri katılıyor

2016 yılından bu yana her yıl ocak ayının son perşembe gecesi, tüm dünyadaki Institut français’ler, STK’lar, kültür ve sanat kurumları, üniversiteler ve müzelerin katılımıyla “Fikirler Gecesi” düzenlendiklerini belirten Müdür Caroline David, amaçlarının toplumun tüm kesimlerinin fikir liderleri, sanatçılar ve akademisyenlerin katılımları ile belli bir konuda tartışmalarını sağlamak olduğunu ifade etti.