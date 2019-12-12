‘İpek Yolu’nu canlandırmalıyız’

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Üyesi ve İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, Çin’in Xi’an kentinde düzenlenen ‘İpekyolu İş Zirvesi 2019’a TOBB’u temsilen katıldı, Pekin ve Xi’an kentlerinde bir dizi temaslarda bulundu.

‘İzmir’e gelebiliriz’

Çin ziyaretinin çok verimli geçtiğini vurgulayan Özgener, İzmir’in Çin’le işbirliği olasılıklarını ele aldıklarını söyledi. TOBB olarak tarihi İpek Yolu’nun canlandırılmasına büyük önem verdiklerini kaydeden Özgener, Çinli yatırımcıları Türkiye’ye davet etti, “Çin’in Türkiye’deki doğrudan yatırımlarını artırmasını istiyoruz. Finans, otomobil üretimi, altyapı, 5G iletişim teknolojisi, akıllı şehirler gibi alanlarda Çin ile işbirliklerimizi geliştirebiliriz. İzmir özelinde de özellikle turizm ve odamızın Girişimcilik ve İnovasyon Projesi kapsamında ortak çalışmalar yapabiliriz” dedi. Türkiye Cumhuriyeti Pekin Büyükelçisi Abdulkadir Emin Önen’i de ziyaret eden Özgener’in programlarına, İZTO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Emre Kızılgüneşler de eşlik etti. İpek Yolu Uluslararası Ticaret Odası’nın (SRCIC) Başkanı ve Çin Ulusal Halk Kongresi Üyesi Lu Jianzhong, “Girişimcilerden oluşan 10-20 kişilik heyetlerle İzmir’i ziyaret edebiliriz, turizm alanında da işbirlikleri geliştirebiliriz” dedi.