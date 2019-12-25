BİST113.1530,87EURO6,610,11USD5,950,01ALTIN286,970,97
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri İriş Dede Sultan İriş yoğun ilgi gördü
    ABONE OL
    25.12.2019 - 01:46 |

    İriş Dede Sultan İriş yoğun ilgi gördü

    Çiğli Belediyesi tarafından, Nazım Hikmet’in Şeyh Bedrettin Destanı adlı eserinden uyarlanan İriş Dede Sultan İriş adlı oyun, Fakir Baykurt Salonu’nda sahnelendi.

    İriş Dede Sultan İriş yoğun ilgi gördü

    Yücel Turgut’un muhteşem performansıyla sahnelenen oyun, büyük beğeniyle izlendi. Başkan Utku Gümrükçü, “Sanat ve kültür alanlarındaki etkinliklerimizi ara vermeden sürdürüyoruz” diye konuştu.

    Beyoğlu'nda Noel ayini düzenlendi Saint Antuan Kilisesi'nde gerçekleştirilen ayinde, ilahiler söylendi ve İncil'den bölümler okundu. Türkçe dualar edilen ayine, çok sayıda Hristiyan katıldı. Cemaat üyeleri, ayinde mum yakıp dua etti.Hristiyanlar, 24 Aralık'ı 25 Aralık'a bağlayan gece, Hazreti İsa'nın doğum gününü kutluyor.
    daha fazla video için
    Magazin Bülteni (24.12.2019)24.12.2019 Magazin Bülteni
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Öğretmenlere ödül modeli! Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunuldu...

    Öğretmenlere ödül modeli! Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunuldu...

    Emeklilik ile ilgili çok önemli karar! Bir yıl ertelendi...

    Emeklilik ile ilgili çok önemli karar! Bir yıl ertelendi...

    18 yaşındaki genç kızın hayali ve yaşantısı şoke ediyor!

    18 yaşındaki genç kızın hayali ve yaşantısı şoke ediyor!

    Dilenci kılığına giren CNN Türk muhabirine ahlaksız teklif!

    Dilenci kılığına giren CNN Türk muhabirine ahlaksız teklif!

    Sıradaki Haber