25.12.2019 - 01:46 |
İriş Dede Sultan İriş yoğun ilgi gördü
Çiğli Belediyesi tarafından, Nazım Hikmet’in Şeyh Bedrettin Destanı adlı eserinden uyarlanan İriş Dede Sultan İriş adlı oyun, Fakir Baykurt Salonu’nda sahnelendi.
Yücel Turgut’un muhteşem performansıyla sahnelenen oyun, büyük beğeniyle izlendi. Başkan Utku Gümrükçü, “Sanat ve kültür alanlarındaki etkinliklerimizi ara vermeden sürdürüyoruz” diye konuştu.
Beyoğlu'nda Noel ayini düzenlendi Saint Antuan Kilisesi'nde gerçekleştirilen ayinde, ilahiler söylendi ve İncil'den bölümler okundu. Türkçe dualar edilen ayine, çok sayıda Hristiyan katıldı. Cemaat üyeleri, ayinde mum yakıp dua etti.Hristiyanlar, 24 Aralık'ı 25 Aralık'a bağlayan gece, Hazreti İsa'nın doğum gününü kutluyor.