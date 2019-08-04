Irlamaz’ın yeşil dokusu korunuyor

Manisa Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği Dairesi Başkanlığı, Turgutlu ilçesi Irlamaz Vadisi Rekreasyon Alanı’ndaki yeşil dokuyu koruyabilmek için zirai ilaçlama çalışması gerçekleştirdi. Periyodik olarak gerçekleştirilen ilaçlama çalışmalarının yanı sıra ağaçların büyümelerini ve yapraklanmalarını da teşvik etmek amacıyla gübre takviyeleri de yapılıyor.