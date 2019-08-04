04.08.2019 - 00:24
Irlamaz’ın yeşil dokusu korunuyor
Manisa Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği Dairesi Başkanlığı, Turgutlu ilçesi Irlamaz Vadisi Rekreasyon Alanı’ndaki yeşil dokuyu koruyabilmek için zirai ilaçlama çalışması gerçekleştirdi. Periyodik olarak gerçekleştirilen ilaçlama çalışmalarının yanı sıra ağaçların büyümelerini ve yapraklanmalarını da teşvik etmek amacıyla gübre takviyeleri de yapılıyor.
ABD'de AVM saldırganının kimliği belli olduABD'nin Teksas eyaletinin en büyük kentlerinden olan El Paso'da Cielo Vista isimli alışveriş merkezinde silahlı saldırıyı düzenleyen kişinin 21 yaşındaki Patrick Crusius olduğu belirtildi.