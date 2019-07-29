İş dünyasına İtalya çağrısı

İzmir İtalyan Ticaret Odası Genel Sekreteri Eren Alpar, Türk üreticileri İtalya’nın Cremona bölgesinde düzenlenen ve ülkenin tek hayvancılık fuarı olan CremonaFiere’de yer alarak iki ülke arasındaki ticari ve ekonomik bağları güçlendirmeye davet etti. İki ülke arasındaki ilişkilerin her açıdan geliştirilmesi için çalıştıklarını belirten Alpar, “Türk iş insanlarını ekim ayında gerçekleşecek CremonaFiere’de yer almaya davet ediyoruz. Bu fuarda kurulacak ilişkilerin iki ülkenin ekonomik bağlarının güçlenmesinin yanı sıra, kültürel köprüler kurulması noktasında da önemli etkileri olacağına inanıyorum” dedi.