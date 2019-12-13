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    HaberlerEge Haberleri İş dünyasından 3 bin çam fidanı
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    13.12.2019 - 00:02 |

    İş dünyasından 3 bin çam fidanı

    İş dünyasından 3 bin çam fidanı

    İzmir İş dünyası derneği (İZİD) üç bin fidan dağıttı. Etkinliğe Manisalılar Derneği ve Orman İşletmesi de destek verdi. 15 Aralık günü yeniden fidan dağıtımı yapacaklarını belirten İZİD Başkanı Feyyaz Sungur, “Doğanın bize cömertçe verdiği hediyeleri düşünürsek bizim de ona karşılığını vermemiz gerekiyor. Doğaya verilebilecek en güzel hediye ağaç dikmektir.Yaşamımızın devam etmesi için gerekli olan oksijeni gelecek nesillerimizede sağlamak zorundayız” dedi.

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