İzmir iş dünyası ekonomideki 2020 beklentilerini ve Hükümet’in sunduğu asgari ücret teklifini değerlendirdi.



Yıl sonu enflasyon oranının yüzde 12 olarak ön görüldüğünü ve asgari ücrete yapılan net yüzde 15.04 zamla enflasyondan koruyan bir artış yapıldığını belirten Ege Genç İş İnsanları Derneği (EGİAD) Başkanı Mustafa Aslan, “Çalışan için yetersiz fakat işveren açısından da bu artış ciddi maliyet getiriyor. Bu nedenle işverenlerin SGK, İŞKUR ve vergi teşvikleri ile desteklenmesi gerektiğini düşünüyorum” dedi. İzmir Tİcaret Borsası (İTB) Başkanı Işınsu Kestelli de, asgari ücretin, hem kürsel hem de ülke ekonomisine bakıldığında makul olduğunu dile getirdi. Tüm dünyanın üretimi korumayı ön planda tutuğunu belirten Kestelli, “Bu noktadan sonra işsizliği azaltmaya, alım gücünü yükseltmeye, insanlarımızı daha yüksek ücret elde edebilecekleri becerilerle donatmaya odaklanmalıyız” diye konuştu.



Beklentinin üstünde



2 bin 324 lira olarak açıklanan asgari ücretin 2020 yılı için hedeflenen enflasyondan da, 2019 yılında gerçekleşmesi beklenen enflasyondan da yüksek bir artış oranına sahip olduğunu belirten Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi de, asgari ücretteki maliyet artışının işveren ve devlet tarafından birlikte üstlenilmesi gereğine dikkati çekti.



Konut sektörü canlanacak



İzmir Ticaret Odası (İZTO) meclis üyesi ve Karşıyaka Yapı Müteahhitleri Derneği (KAMDER) Başkanı Niyazi Gültekin, 2020 yılı itibariyle sıfır konut satışlarında 0.79 faiz oranıyla kredi kullandırılacağını ifade etti. Hem satışların artacağını hem de stokların tükenmesiyle yeni konut projlerine başlanacağını belirten Gültekin, 31 Aralık’ta sona erecek olan tapu harcı ve KDV indiriminin de sürekli hale getirilmesi gerektiğini dile getirdi.