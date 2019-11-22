İş dünyasıyla el ele verdi

Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, Ege Serbest Bölge Kurucu ve İşleticisi A.Ş. (ESBAŞ) yönetimi ve Eaaliyet gösteren firmaların temsilcileriyle buluştu.

İş dünyasıyla ilişkilerde ‘dinamik bir politika’ izleyeceklerini söyleyen Başkan Arda, “Gaziemir olarak vizyonumuz eğitim ve ticaret. ESBAŞ’taki ve ilçemizdeki iş insanlarıyla Gaziemir’e ve kentimize ne gibi katkılar yapabileceğimizi belirlemek ve başlangıç yapmak için buluştuk” diye konuştu.

ESBAŞ ile birçok projede birlikte hareket edeceklerini de belirten Başkan Arda, “Şubat ayında yaşama geçireceğimiz ve dezavantajlı ailelerin yararlanacağı ‘Sosyal Market Projesi’ için ESBAŞ yönetiminin verdiği destek çok önemli. Bu konunda kendilerine çok teşekkür ediyorum. İşbirliğimizin daha dinamik bir biçimde devam edeceğine inanıyorum” dedi.