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    HaberlerEge Haberleri İş güvenliği semineri
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    29.12.2019 - 00:00 |

    İş güvenliği semineri

    Kemalpaşa Belediyesi, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında 27 personele İş Güvenliği ve Sağlığı eğitimi verdi.

    Büyükşehir Belediyesi İş Güvenliği Şube Müdürü Ahmet Ata Temiz, mevzuat, tarafların görev ve sorumluluklarını anlattı.

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