29.12.2019 - 00:00 |
İş güvenliği semineri
Kemalpaşa Belediyesi, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında 27 personele İş Güvenliği ve Sağlığı eğitimi verdi.
Büyükşehir Belediyesi İş Güvenliği Şube Müdürü Ahmet Ata Temiz, mevzuat, tarafların görev ve sorumluluklarını anlattı.
Bebeğin babası çıkınca cinsel saldırıdan tutuklandıSamsun'da zihinsel engelli L.M.'ye (31) cinsel istismarda bulunduğu suçlamasıyla gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan Süleyman G. (57), yapılan DNA incelemesinde, mağdurun dünyaya getirdiği 3 aylık bebeğin babası çıktı. Yeniden gözaltına alınan şüpheli, 'cinsel saldırı' suçundan tutuklandı.