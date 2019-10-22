İş kuracaklara solucan oteli

BALIKESİR’in merkez Karesi ilçesine bağlı kırsal Pamukçu Mahallesi’nde, Arif Özdelikara (44) dört yıl önce 1200 metrekare kapalı alan üzerinde 100 bin solucanla, solucan gübresi üretimine başladı. Özdelikara, şu anda ise 800 milyon solucanla yıllık 180 ton solucan gübresi üretiyor. Solucan gübresi elde etmek isteyen ve yeri olmayan herkesin solucan oteline dönüştürülecek olan bu yerden faydalanabileceğini belirten Özdelikara, “Organik madde miktarını yükseltip su tutma kapasitesini artırıyor ve topraktaki kimyasaldan dolayı oluşan kirlenmenin önüne geçiyor. Bitkiyi de tam bir korumaya alıpverimi yüzde 40-50 oranında artırıyor. Bütün çiftçilerin denemesi için solucan gübresinin kilogramını iki liradan veriyorum” dedi