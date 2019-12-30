75 öğrenci İstiklal Marşı okurken, bir yandan da işaret diliyle sözlere eşlik etti. Okulda işaret dili derslerine giren eğitimci Seren Gizem Biçer, “Hepsi derslere isteyerek girdiler. Öğrenciler, herkesin bir engelli adayı olduğunun ve bu dilin herkese lazım olabileceğinin farkındalar ve bu yüzden derslere katılım sağlıyorlar” dedi. İlk defa işaret diliyle İstiklal Marşı’nı okuduklarını ifade eden öğrenciler de hayatlarının geri kalanında bu eğitime devam edeceklerini söyledi. l DAVUT CAN DHA