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    HaberlerEge Haberleri İşaret diliyle okundu
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    30.12.2019 - 00:04 |

    İşaret diliyle okundu

    İZMİR’de, 85. Yıl Anadolu Lisesi öğrencileri, İstiklal Şairi Mehmet Akif Ersoy’un ölüm yıldönümü nedeniyle, her cuma günleri okul çıkışında okunan İstiklal Marşı’nı, bu kez işaret diliyle okudu.

    İşaret diliyle okundu

     75 öğrenci İstiklal Marşı okurken, bir yandan da işaret diliyle sözlere eşlik etti. Okulda işaret dili derslerine giren eğitimci Seren Gizem Biçer, “Hepsi derslere isteyerek girdiler. Öğrenciler, herkesin bir engelli adayı olduğunun ve bu dilin herkese lazım olabileceğinin farkındalar ve bu yüzden derslere katılım sağlıyorlar” dedi. İlk defa işaret diliyle İstiklal Marşı’nı okuduklarını ifade eden öğrenciler de hayatlarının geri kalanında bu eğitime devam edeceklerini söyledi. l DAVUT CAN DHA

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