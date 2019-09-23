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    HaberlerEgeİşaret diliyle tiyatro
    23.09.2019 - 07:50 | | İZMİR DHA

    İşaret diliyle tiyatro

    Sosyal medyada paylaştığı işaret dili videoları ile farkındalık oluşturmaya çalışan Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Oyunculuk Bölümü mezunu Meral Ceren Türk (29) şimdi de çocuklar için tiyatro oyunu sergilemeye hazırlanıyor.

    İşaret diliyle tiyatro

    Sosyal medyada paylaştığı işaret dili videoları ile farkındalık oluşturmaya çalışan Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Oyunculuk Bölümü mezunu Meral Ceren Türk (29) şimdi de çocuklar için tiyatro oyunu sergilemeye hazırlanıyor. Tiyatronun, empati kurmayı güçlendirdiğini belirten Türk, “Oyunla, çocukların empati kuracaklarını düşünüyorum. Oyunu, işitme engelli çocukların eğitim gördüğü okullarda ve çocuk esirgeme kurumlarında ücretsiz sahneleyeceğiz” dedi. 

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