23.09.2019 - 07:50 | | İZMİR DHA
İşaret diliyle tiyatro
Sosyal medyada paylaştığı işaret dili videoları ile farkındalık oluşturmaya çalışan Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Oyunculuk Bölümü mezunu Meral Ceren Türk (29) şimdi de çocuklar için tiyatro oyunu sergilemeye hazırlanıyor.
Sosyal medyada paylaştığı işaret dili videoları ile farkındalık oluşturmaya çalışan Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Oyunculuk Bölümü mezunu Meral Ceren Türk (29) şimdi de çocuklar için tiyatro oyunu sergilemeye hazırlanıyor. Tiyatronun, empati kurmayı güçlendirdiğini belirten Türk, “Oyunla, çocukların empati kuracaklarını düşünüyorum. Oyunu, işitme engelli çocukların eğitim gördüğü okullarda ve çocuk esirgeme kurumlarında ücretsiz sahneleyeceğiz” dedi.
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