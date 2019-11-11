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    HaberlerEge Haberleri‘İşbirliği için her zaman yanınızdayız’
    11.11.2019 - 01:12 |

    ‘İşbirliği için her zaman yanınızdayız’

    Milas Ticaret ve Sanayi Odası yönetimi, yeni İlçe Emniyet Müdürü Erman Akkaya’yı ziyaret etti.

    ‘İşbirliği için her zaman yanınızdayız’

    Akkaya’ya görevinde başarılar dileyen MİTSO Başkanı Reşit Özer, “Emniyet Müdürlüğümüze her zaman destek olmaya hazırız” dedi. Akkaya da, “Görevimizi, personelimizle birlikte layıkıyla, en iyi şekilde yapmaya çalışacağız” diye konuştu.

    istanbul'da korkunç infazFatih Çapa'da bulunan otele ait kafede otururken bir kişinin silahlı saldırısına uğrayarak ağır yaralanan ve Uygur Türkü olduğu öğrenilen Saimait Aierken, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
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