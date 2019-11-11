‘İşbirliği için her zaman yanınızdayız’

Akkaya’ya görevinde başarılar dileyen MİTSO Başkanı Reşit Özer, “Emniyet Müdürlüğümüze her zaman destek olmaya hazırız” dedi. Akkaya da, “Görevimizi, personelimizle birlikte layıkıyla, en iyi şekilde yapmaya çalışacağız” diye konuştu.