‘İşbirliğimiz kente yatırım olacak’

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Manisa Celal Bayar Üniversitesi (MCBÜ) rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Ahmet Ataç’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Büyükşehir’in tüm kamu kurumlarıyla uyum içinde olduğunu belirten Başkan Ergün, “Hizmet noktasında kişiler gelip geçiyor. Önemli olan yapılması gereken hizmetleri iş birliği içerisinde yapmak” dedi. Ataç ise, ”Çalışmalarımızın çıktısının Manisa’ya yatırım olması için, çocuklarımızın geleceği için birlikte çalışmaya hazırız” diye konuştu.