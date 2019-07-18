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    HaberlerEgeİşbirliğinde DEV adım atıldı
    18.07.2019 - 07:50

    İşbirliğinde DEV adım atıldı

    Ege Üniversitesi EGE-LAPSİS ve AVESİS uygulamalarıyla olanak ve akademik çalışmalarını sanayiciyle paylaşıyor

    İşbirliğinde DEV adım atıldı

    Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak öncülüğünde yürütülen “Üniversite-Sanayi İşbirliği” çalışmaları kapsamında yapılan toplantıda, Akademik Bilgi Sistemi AVESİS ile Laboratuvar Bilgi Sistemi EGE-LABSİS hakkında bilgi verildi. Uygulamaların sanayicinin kullanımına açıldığını ifade eden Prof. Dr. Budak, “Üniversitemizin gelecek vizyonunda ilk sırada yer alan sanayi işbirlikleri konusunda güçlü ve somut adımlar atıyoruz. Daha önce Ege Üniversitesi web sayfası üzerinden akademisyenlerin hizmetine açılan AVESİS ile EGE-LABSİS’e giriş yapacak olan paydaşlar, araştırma olanaklarına ve akademik personelinin nitelikli çalışmalarına rahatlıkla ulaşabilecek” diye konuştu.

    ‘Eğitimle başabiliriz’

    Dünyadaki ekonomik rekabette öne çıkmanın yolunun eğitim, bilim ve Ar-Ge çalışmaları olduğunu sözlerine ekleyen Prof. Dr. Budak, “Ege Üniversitesi olarak hedefimiz, araştırma üniversitesi olmak. Sizlerle yapacağımız karşılıklı işbirliği ile hem sektöre katkıda bulunmak hem de tecrübelerinizden yararlanmak istiyoruz” diye konuştu.

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