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    02.12.2019 - 07:50 |

    İşbirliğinin meyveleri

    Batı Basma Sanayi A.Ş.’nin Ege Üniversitesi’nin desteğiyle geliştirdiği, yangına dayanıklı ve kamuflaj kumaşlar görücüye çıktı. İki yeni ürün için de ilk siparişler alındı

    İşbirliğinin meyveleri

    Ege Üniversitesi’nin (EÜ) sanayi üniversite işbirliğini geliştirmek adına yürüttüğü çalışmalar meyvesini veriyor. Mühendislik ve fen fakültelerinden öğretim elemanlarının Batı Basma Sanayi A.Ş. ile yürüttüğü iki proje, ürüne dönüştü. Gece görüş özelliğine sahip kameralar tarafından neredeyse tespit edilemeyen kamuflaj ile hibrit ipliklerden elde edilen yangın durumunda güç tutuşma, antibakteriyel ve UV koruma özelliklere sahip perdelik kumaşların üretimi yapıldı.

    Çalışmalar sürecek

    Proje ekibiyle firma yetkililerinin ziyaret ettiği ve ürünle ilgili bilgi verdiği EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, “Hem akademik hem de ticarileşmiş ürün anlamında teknik tekstiller üretiminde önemli bir buluşa imza atıldı. Her iki projede yer alan değerli öğretim üyelerimizi tebrik ediyorum. Farklı ürünlerle ilgili çalışmalar da sürüyor. Örnek işbirliklerinin artarak devam etmesini diliyorum. Çok fonksiyonlu perde için patent başvurusu da yapılacak” dedi.

    TSK kullanacak

    Hibrit ipliklerden elde edilen güç tutuşma, elektromanyetik kalkanlama ve UV koruma özelliklere sahip perdelik kumaşın geliştirilmesinde Egeli öğretim üyeleri, Prof. Dr. Arif Taner Özgüney, Doç. Dr. Yeşim Salman, Doç. Dr. Gökhan Kök ve Doç. Dr. Sema Namlıgöz görev aldı. Gece görüş özelliğine sahip kameralar tarafından neredeyse tespit edilemeyen kamuflajda ise Ege’den Prof. Dr. Arif Taner Özgüney ile İstanbul Teknik Üniversitesinden Doç. Dr. Senem Kurşun Bahadır ile yine aynı üniversiteden Doç. Dr. Umut Kıvanç Şahin yer aldı. Pigment boyarmaddeler ile yapılan baskılı kamuflajlar, Türk Silahlı Kuvvetleri için geliştirildi.

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