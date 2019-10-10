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    HaberlerEgeİşbirliğiyle 2 meslek kursu daha açılıyor
    10.10.2019 - 07:50 |

    İşbirliğiyle 2 meslek kursu daha açılıyor

    İzmir Terziler ve Konfeksiyoncular Odası (İTKO) ile İŞKUR arasında süren iş garantili meslek kurslarına yeni bir halka daha ekleniyor.

    İşbirliğiyle 2 meslek kursu daha açılıyor

    6 yıldır sürdürülen İzmir İŞKUR-İTKO işbirliğinin sektöre ve kent ekonomisine önemli katkı sağladığını belirten İTKO Başkanı Muharrem Karakuş, yeni dönemde sektörün farklı kollarında da eğitim vereceklerini açıkladı.
    Kurslara modelistlik ve stilist eğitimi eklemek istediklerini kaydeden Karakuş, İŞKUR İl Müdürü Kadri Kabak’ı ziyaret ederek sektörün isteklerini iletti.

    Harçlık da veriliyor

    İşsizlik oranını aşağı çekmek için çaba gösterdiklerini belirten İŞKUR İzmir İl Müdürü Kadri Kabak, “Birçok projede işbirliği yaptığımız Terziler Odası’na çalışmalarımıza destekleri için teşekkür ederiz. Kurumumuz işgücü piyasası analizi yaparak alan belirlemekte, Terziler Odası’nın yeni alan talebi bizim de için uygundur. En kısa sürede modelistlik ve stilistlik kursları için çalışmalara başlayacağız” diye konuştu.
    İTKO’nun İŞKUR destekli eğitimleri süresince kursiyerlere meslek eğitimlerinde günlük 30 lira, girişimcilik eğitimlerinde de 20 lira harçlık veriliyor.

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