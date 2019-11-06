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    HaberlerEge Habeleriİşçilerin yüzünü güldüren sözleşme
    06.11.2019 - 01:55 |

    İşçilerin yüzünü güldüren sözleşme

    Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin ile Belediye-İş Sendikası Şube Başkanı Yüksel Özen, 2019-2010 yıllarına ilişkin ücret artışı ve sosyal hakları kapsayan sözleşme imzaladı.

    İşçilerin yüzünü güldüren sözleşme

    Özen, “Ergin’in başkanlığı devraldığı günden beri personel maaşını tam ve gününde alıyor” dedi. Başkan Ergin de, “Emekçinin alın teri kurumadan maaşı ödenmelidir. Çalışan, alın teri döken, eser üreten emekçinin hakkı ödenemez” diye konuştu.

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