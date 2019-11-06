İşçilerin yüzünü güldüren sözleşme

Özen, “Ergin’in başkanlığı devraldığı günden beri personel maaşını tam ve gününde alıyor” dedi. Başkan Ergin de, “Emekçinin alın teri kurumadan maaşı ödenmelidir. Çalışan, alın teri döken, eser üreten emekçinin hakkı ödenemez” diye konuştu.