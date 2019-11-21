İşi bilen aranıyor

Torbalı Ticaret Odası’nın yeni dönem sektörel toplantılarının ilkinde kalifiye eleman sorunu tartışıldı. İlçede hali hazırda 60 bin çalışan olduğunu ve en az 5 bin mesleki eğitim almış kalifiye elemana ihtiyaç duyulduğunu belirten Oda Başkanı Abdulvahap Olgun, “3-4 bin lira arası maaşla çalışacak CNC operatörü, kaynakçı, tornacı, elektrik teknisyeni, teknik ressam, mobilya döşemecisi ve makine bakımcısı gibi işler için personel bulunamıyor. İŞKUR Hizmet noktamızda günde 100 civarı başvuru alıyoruz. Hemen hemen hepsi üniversite mezunu, gençler okuması elbette çok önemli ama meslek sahibi olanlar tercih ediliyor” dedi.

Torbalı’nın 800 işletmeye ev sahipliği yaptığını, ülke ekonomisine ödediği vergi ve yaptığı ihracatı ile önemli katkı koyduğunu ifade eden Olgun, mesleki eğitimde ilçenin üs ilan edilmesi gerektiğini ifade etti. Yaptıkları araştırmalarda en büyük sorunun kalifiye eleman olduğunu belirten Olgun, şöyle devam etti:



‘Meslek liseleri boş’



“İlçedeki meslek liselerinin sanayicinin ihtiyacına cevap vermesi mümkün değil. En çok ihtiyacımız olan talaşlı üretimde çalışacak vasıflı eleman ama endüstri meslek liselerinin metal bölümü her yıl kapanma tehlikesi geçiriyor. Kontenjanlarda yanlışlıklar var ve rehberlik eğitiminde mesleki eğitimin önemi ve iş bulmadaki kolaylığı anlatılmıyor. Üniversite mezunu arayan yok, talaşlı imalatta çalışacak 5 bin kişiye ihtiyaç var.”



Dünyada gençlerin yüzde 65’inin mesleki eğitimden üretim hayatına atıldığını sözlerine ekleyen Olgun, “Sanayici nitelikli eleman bulamazken üniversitelerden mezun olan öğrencilerimiz de iş bulamıyor. Mesela şu anda fabrikalarımızda üniversite mezunundan ziyade kaynakçı, döşemeci veya makine bakımcısı lazım” diye konuştu.