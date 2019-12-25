‘Işığımız Atatürk ilkeleri’

İlçe Başkanı Çağlayan Bilgen, “Atatürk’ün huzuruna gelip ilkelerinden asla ayrılmayacağımızı beyan ettik” dedi. Yeni yönetime ilk ziyareti yapan Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa İnce de, “Yüzde 70’lik rekor oy almamızda büyük emekleri var. Yine büyük başarılara imza atacaklarından hiç şüphem yok” dedi.