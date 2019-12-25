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    HaberlerEge Haberleri ‘Işığımız Atatürk ilkeleri’
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    25.12.2019 - 01:52 |

    ‘Işığımız Atatürk ilkeleri’

    CHP Güzelbahçe İlçe Örgütü’nün yeni yönetim ilk olarak Atatürk Mahallesi Cumhuriyet Meydanı’nda bulunan Atatürk Anıtı’na çelenk sundu ve ilk toplantısını yaptı.

    ‘Işığımız Atatürk ilkeleri’

     İlçe Başkanı Çağlayan Bilgen, “Atatürk’ün huzuruna gelip ilkelerinden asla ayrılmayacağımızı beyan ettik” dedi. Yeni yönetime ilk ziyareti yapan Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa İnce de, “Yüzde 70’lik rekor oy almamızda büyük emekleri var. Yine büyük başarılara imza atacaklarından hiç şüphem yok” dedi.

    Beyoğlu'nda Noel ayini düzenlendiSaint Antuan Kilisesi'nde gerçekleştirilen ayinde, ilahiler söylendi ve İncil'den bölümler okundu. Türkçe dualar edilen ayine, çok sayıda Hristiyan katıldı. Cemaat üyeleri, ayinde mum yakıp dua etti.Hristiyanlar, 24 Aralık'ı 25 Aralık'a bağlayan gece, Hazreti İsa'nın doğum gününü kutluyor.
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    Magazin Bülteni (24.12.2019)24.12.2019 Magazin Bülteni
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