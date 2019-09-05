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    HaberlerEge‘Işıklar Ülkesi Likya’ beğeniye sunuldu
    05.09.2019 - 07:50| AA

    ‘Işıklar Ülkesi Likya’ beğeniye sunuldu

    Muğla’nın Seydikemer ilçesinde ressam Ali Rıza Başarır tarafından hazırlanan “Işıklar Ülkesi Likya” resim ve heykel sergisi sanatseverlerle buluştu.

    ‘Işıklar Ülkesi Likya’ beğeniye sunuldu

    Muğla’nın Seydikemer ilçesinde ressam Ali Rıza Başarır tarafından hazırlanan “Işıklar Ülkesi Likya” resim ve heykel sergisi sanatseverlerle buluştu. Seydikemer Belediyesi desteğiyle Saklıkent Kanyonu girişinde açılan sergide, 35 resim, strafor ve betondan yapılan heykel ile Likya dönemi lahitleri izlenime sunuldu. Eserleriyle Likya dönemine ışık tutmak istediğini belirten Başarır, “8 Eylül’e kadar ziyarete açık” dedi. 

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