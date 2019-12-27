Movenpick Hotel İzmir’deki Margaux Restaurant, elegant ve şık bir yeni yıl gecesi geçirmek isteyenlerin bu sene de adresi olacak. Şef Murat Yıldız’ın elinden çıkacak özel lezzetler ve Irmak Gürkan ve Forte Akustik ezgileriyle 2020’nin ilk dakikalarına keyifli bir başlangıç misafirleri bekliyor.

Margaux Restaurant’ta gerçekleşecek yılbaşı eğlencesi, KDV dahil kişi başı 499 lira.