BİST113.6530,29EURO6,59-0,01USD5,930,03ALTIN288,290,61
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri Işıltılı gece
    ABONE OL
    27.12.2019 - 00:00 |

    Işıltılı gece

    Işıltılı gece

    Movenpick Hotel İzmir’deki Margaux Restaurant, elegant ve şık bir yeni yıl gecesi geçirmek isteyenlerin bu sene de adresi olacak. Şef Murat Yıldız’ın elinden çıkacak özel lezzetler ve Irmak Gürkan ve Forte Akustik ezgileriyle 2020’nin ilk dakikalarına keyifli bir başlangıç misafirleri bekliyor.
    Margaux Restaurant’ta gerçekleşecek yılbaşı eğlencesi, KDV dahil kişi başı 499 lira.

    Çanakkale'de düzensiz göçmenleri taşıyan kamyon devrildi!Çanakkale'nin Ezine ilçesinde, düzensiz göçmenleri taşıyan kamyonun devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 32 kişi yaralandı.
    daha fazla video için
    2020 yılı asgari ücret belli oldu! İşte 2020 Asgari Ücret tutarı2020 yılında uygulanacak asgari ücret belli oldu. Asgari ücret yüzde 15 artışla brüt 2 bin 943 TL, net 2 bin 324 TL olarak belirlendi.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    ABD'li bilim insanlarından 'oruç' tespiti: Haftada 2 gün tutun

    ABD'li bilim insanlarından 'oruç' tespiti: Haftada 2 gün tutun

    Son 6 gün! Ödeme yapmayan milyonlarca kişiyi etkileyecek

    Son 6 gün! Ödeme yapmayan milyonlarca kişiyi etkileyecek

    Orgazm sorununa onlar çare olabilir!

    Orgazm sorununa onlar çare olabilir!

    Sosyal deney için dilencilik yapan muhabirimiz yaşadıklarını anlattı

    Sosyal deney için dilencilik yapan muhabirimiz yaşadıklarını anlattı

    Sıradaki Haber