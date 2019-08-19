İşimiz çok kolay değil



TFF 1. Lig’in ilk haftasında Adana Demirspor’la deplasmanda karşılaştı.. Transfer tahtasını henüz açamayan Balıkesirspor genç takımdan isimlerin de yer aldığı maçta Adana Demirspor’a 2-­0 mağlup olarak sezona yenilgiyle başladı. 5 Ocak Fatih Terim Stadı’nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısında gol sesi çıkmadı. Adana Demirspor 52.dakikada Oleksandr Gladkiy’nin penaltı golüyle 1-­0 öne geçti. Ev sahibi takım 81.dakikada Aias Aosman ile farkı 2’ye çıkardı.

Maçın ardından açıklamalarda bulunan Balıkesirspor Teknik Direktörü Ali Tandoğan, fikstür kuralarının çekilmesinin ardından çok iyi şekilde analiz yaparak, lige iyi bir şekilde hazırlandıklarını söyledi.

‘İhtiyacımız olan sabır’

Adana Demirspor’un seyircisiz olsa da evinde oynamanın avantajını iyi kullandığını belirten Tandoğan, “Rakip savunma oyununu iyi oynadı ancak zaman zaman oyunu ağırlaştırdılar. Biz her zaman oynamaya ve oynatmayı seven bir takımız. Rakibimizi galip geldiklerinden dolayı tebrik ediyorum. Çok fazla pozisyona giremediğimiz ve kaybettiğimiz için üzgünüz” diye konuştu. Rakibe çok fazla pozisyon vermediklerini belirten Tandoğan, “Bir oyuncumuz sakatlandığını öyledi ve bunun hemen ardından arkasına atılan bir toptan dolayı kalemizde golü gördük. Şanssızdık ama yılmamak lazım. Yönetimimizde var gücüyle mesai harcıyor. El birliğiyle bu yükün altından kalkacağız. Ancak bir sabır lazım” dedi.