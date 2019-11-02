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    HaberlerEge‘İşimiz sadece ekonomi değil’
    02.11.2019 - 02:46 |

    ‘İşimiz sadece ekonomi değil’

    İzmir Ticaret Borsası (İTB) Meme Kanseri Farkındalık Ayı olarak kabul edilen ekim ayında bir dizi etkinliğe imza attı.

    ‘İşimiz sadece ekonomi değil’

    Borsa binasına meme kanserine ilişkin dev pankart asılırken bina içi alanlar erken teşhis ve tedavi yöntemleri ile ilgili bilgiler içeren afişlerle donatıldı. Kurumun sosyal medya hesaplarından da tanı, risk faktörleri, korunma, tedavi yöntemleri ve erken teşhisin önemine ilişkin paylaşımlar yapıldı. İTB Başkanı Işınsu Kestelli, “Sadece ekonomik konularda değil toplumsal sorunlar karşısında da aktif bir tutum sergiliyoruz” dedi.

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