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    HaberlerEgeİŞKUR, istihdam için tespit yaptı
    02.11.2019 - 02:27 |

    İŞKUR, istihdam için tespit yaptı

    İŞKUR, İzmir’de 5 bin 334 işyerini ziyaret ederek eleman ihtiyaçlarını tespit etti.

    İŞKUR, istihdam için tespit yaptı

    Piyasanın önde gelen faaliyetlerinin imalat, toptan ve perakende ticaret ile inşaat sektörlerinde yer aldığı belirtildi. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı İzmir Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Kadri Kabak, “İzmir genelinde 20+ istihdamlı işyerlerinin yüzde 18,4’ünde 5 bin 972 kişilik açık iş olduğu tespit edilmiştir. İzmir genelinde açık iş oranı yüzde 1,3 olarak hesaplanmış ve en yüksek açık iş oranına sahip sektör yüzde 3,8 ile bilgi ve iletişim sektörü olmuştur” dedi.

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