İşletmelerin yüzde 50’si bir gün franchise olacak

Franchise sektöründe Avrupa ve Ortadoğu’nun en büyük etkinliği ‘Bayim Olur musun Franchising ve Markalı Bayilik Fuarı, 17.kez firmaları ve yatırımcıları bir araya getirdi. Dört gün boyunca sektörün kalbinin attığı etkinlikte, birçok bayilik anlaşması imzalandı. Fuarı düzenleyen Medyafors Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Özhan Erem, franchise uygulamalarının geleceğini değerlendirdi.

- Sektörün en önemli fuarında bir yılı daha geride bıraktık. Duygu ve düşüncelerinizi öğrenebilir miyiz?

Bayim Olur Musun, ülkemizde sektörün en önemli fuarı, global çapta bakıldığında da dünyanın en önemli franchising fuarlarından bir tanesi. Öyle ki, bu yılki fuarda da ziyaretçilerimiz de markalarımız da birçok işbirliği ile ayrıldı. Medyafors olarak sektöre böyle bir hizmet sunduğumuz için çok mutlu ve gururluyuz. Çok keyifli bir fuarı daha geride bıraktık.

- Fuara ilgi beklediğiniz gibi miydi?

Gördüğümüz ilgiden memnunuz. Fuarda bu yıl profesyonel, bilinçli ziyaretçi sayısında artış gözlemlendi. Diğer yandan 90 ülkeden gelen 2000 profesyonel ziyaretçi yerli markalarla ticari işbirliği görüşmeleri gerçekleştirdi franchise anlaşmaları imzaladı. Gıdadan mobilyaya, gayrimenkulden bilişime birçok farklı sektörün franchise faaliyetlerinin tanıtıldığı Bayim Olur Musun Fuarı’nda ayrıca franchise veren markalara ürün ve hizmet konusunda destek olan tedarikçi firmalar da sektörün tüm paydaşlarıyla buluştu.

- Kaç katılımcı katıldı? Fuar sayesinde işbirliği yapan markalar ve yatırımcılar oldu mu?

Bu yıl 17. kez kapılarını açan fuarda, 200 yerli ve yabancı marka katılımcı olarak yerlerini aldı. Ziyaretçi sayısı ise 31 bin 800’e ulaştı. Franchise sektörünün kalbinin attığı Bayim Olur Musun 2019’da sektöre 4 günde 1 milyar dolarlık hacim kazandırıldı. Fuara iş kurmak için gelen girişimciler patron olarak çıktılar. Ekonomik gidişatın belirsiz olmasından dolayı bu yıl fuara katılan markalarda düşüş yaşanmasına rağmen, katılan markalarda yüzlerce franchise anlaşmasına vesile olduk, sektörümüzde ekonomiyi canlandırdık. Fuar bu rakamlarla ve katılımcı marka, metrekare ve yarattığı iş hacmi ile kendi alanında Avrupa ve Ortadoğu birincisi olma özelliğini taşıyor.

- Franchise sektöründeki herkesin her yıl heyecanla beklediği bir Bayim Olur Musun daha geride kalırken fuar gözlemlerinize de dayanarak sektörü nasıl değerlendirirsiniz?

Franchise sektörü Türk ekonomisi için çok önemli. Bir gün tüm perakendecilerin yüzde 50’si franchise işletme olacak, gidişat böyle. Sektöre ilgi gün geçtikçe artıyor. Markalarını büyütmek isteyen marka sahipleri ile nispeten daha risksiz bir iş sahibi olmak isteyen girişimciler bu alana yönelim gösteriyor.

- Türk markalarının yurt dışı fuarlarına yönelimi nasıl?

Yabancı yatırımcılar Türk firmalarıyla, özellikle yurtdışına açılma planları yapan markalar ile verimli görüşmeler yaptılar. Yabancıların Türk markalarına ilgisi; master franchise, firma evlilikleri ve firma satın almaları şeklinde oldu. Fuar, bu açıdan da yurt dışına açılmak isteyen Türk markaları için önemli bir fırsat yarattı. Bu ülkeler; ABD, İngiltere, Almanya, Hollanda, Litvanya, Kanada, Belçika, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Fransa, Yunanistan, Macaristan, İtalya, Portekiz, Şili, Kongo, Rusya, İspanya, İsveç, Singapur, Etiyopya, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, Cezayir, İran, Irak, Nijerya, Mısır, Lübnan, Fas, Kuveyt, Katar, Dubai ve Azerbaycan olarak sıralanıyor.

- Bayim Olur Musun’un 2020 planı belli mi?

Bayim Olur Musun Franchising Fuarı, buzdağının görünen kısmı. Biz aslında veri tabanı yönetiyoruz. Markanızı büyütmek, yaymak bizim işimiz, biz de işimize bakıyoruz. Her yıl çok sayıda markayı bir araya getirerek yapılacak karlı anlaşmalara öncülük eden fuarımız, markaların büyüme yolculuklarında ve girişimcilerin kendi işini kurmalarında önemli bir basamak olmaya devam ediyor. Önümüzdeki yıl 18’incisini düzenleyeceğimiz fuar için şimdiden rezervasyon çalışmaları başladı bile. Bayim Olur Musun Franchising ve Markalı Bayilik Fuarı önümüzdeki yıl 8-11 Ekim 2020’de düzenlenecek.