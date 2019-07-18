İşletmesini oğlunun sünnetiyle açtı

Çeşme’de Ekrem Dönmez, Enginar Çiçeği adını verdiği kır düğünü ve kahvaltı işletmesini, oğlu Ahmet’in sünnet düğünüyle hizmete açtı. Ovacık’taki Çatalazmak Koyu’na giden yol üzerindeki, bin kişinin ağırlanabileceği işletmenin açılışında yapılan sünnet düğününe üç dönem İzmir Milletvekilliği yapan Cemal Tercan da, eşiyle katıldı. Çeşme Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Osman Köfüncü de, yakın arkadaşı olan Dönmez’in işletmesinin açılışında, talihsiz bir kaza sonucu uzun bir süre tedavi gören eşi Hülya Köfüncü’yle yer aldı. Geçen yıl yapılması planlanan sünnet, Ekrem Dönmez’in babasının ölümünden dolayı ertelenmişti.