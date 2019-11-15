‘Ispanağımıza sahip çıkılsın’

Ispanak zehirlenmelerinden sonra zarar eden üreticiye destek için Menemen’de binlerce kişiye ıspanak yemeği dağıtıldı. Menemen Ziraat Odası Başkanı Metin Karagöl, diğer oda başkanları, çiftçilerle birlikte ıspanak tüketiminin artması için yemek organizasyonu gerçekleştirdi. Menemen Cumhuriyet Meydanı’nda toplanan binlerce kişiye borani adı vediren ıspanak yemeği ikram edildi.

Aksoy’dan çağrı

Karagöl, ıspanaktaki zehirlenme olaylarından sonra üreticilerle çalışma yaptıklarını belirtti, “Türkiye’deki ıspanak üretiminde İzmir birinci sırada ve İzmir’de de Menemen ilk sırada yer alıyor” vurgusunu yaptı.

Başkan Serdar Aksoy da, “Ispanağın en fazla üretildiği yer Menemen. Menemen’de bir tane zehirlenme vakası yok. Hem sayın bakanımızdan hem de hükümetimizden Menemen ıspanağına sahip çıkmalarını istiyoruz. Çünkü Menemen ıspanağında hiç bir şekilde zehir söz konusu değil. Çiftçimizin sıkıntıları göğüsleme noktasında yan yana olacağız” diye konuştu.