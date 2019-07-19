İspanyollar Marmaris’te

MUĞLA’NIN Marmaris ilçesine çoğunluğu İspanyol turistlerden oluşan Malta bayraklı ‘Horizon’ adlı kruvaziyer gemisi geldi. Malta bayraklı ‘Horizon’ adlı yolcu gemisi, dün sabah Marmaris Limanı’na demir attı. Çoğunluğu İspanyol bin 540 yolcu ve 652 mürettebatın bir bölümü, önceden planlanmış Dalyan, Ortaca ve Marmaris’in turistik mahallelerinde kültür turlarına katıldı. Yolcuların bir kısmı ise kapalı çarşı içinde hediyelik eşya dükkânlarından alışveriş yaptı, bazıları kiraladıkları bisikletlerle şehir turu attı. l MUĞLA DHA