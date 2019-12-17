İşsizliğe karşı CV Bank açıldı

Gaziemir Belediyesi, vatandaşlar ile eleman arayan şirketler arasında köprü görevi yapan projesini tüm hızıyla sürdürüyor.

Gaziemir Belediyesi, işsizliğe karşı CV Bank hizmeti ile çözüm üretecek. Belediye, vatandaştan gelen iş talepleri ve özgeçmişleri değerlendirip CV Bank sisteminde kayıt altına alıyor. Özel yazılım sayesinde de, Gaziemir başta olmak üzere İzmir ve çevre illerde faaliyet gösteren işletme ve firmalarla paylaşılıyor. Birim çalışanları da Ege Serbest Bölgesi (ESBAŞ) ve Sarnıç’taki sanayi kuruluşları başta olmak üzere bölgedeki firma, işletme ve holdinglerin insan kaynakları müdürleri ile iletişim kurup personel ihtiyaçlarını CV Bank’a kayıtlı kişilerden karşılamalarını sağlıyor.

İşe alım yapıldı

Başvuru yapanlara kariyer planlama ve danışmanlık hizmeti de veren CV Bank, son olarak eleman arayan Okyanus Terlik firması ile iş arayanları bir araya getirdi. Meclis salonunda düzenlenen iş görüşmesinde firmanın insan kaynakları uzmanları ile özgeçmişleri firmanın kriterlerine uygun olan iş arayan bireyler bir araya geldi. Yapılan mülakat sonucunda gerekli özellikleri taşıyanlar, üretim ve kalite kontrol departmanında işe alındı.

Kurulduğu 2009 yılından bugüne CV Bank birimine 21 bin 895 başvuru yapılırken bu başvuruların sadece 2 bin 671’i yerel seçimlerin ardından gerçekleşti. İŞKUR ile imzalanan protokolle hayata geçen CV Bank birimi, İŞKUR Hizmet Noktası olarak da hizmet veriyor.