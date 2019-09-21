BİST100.237-0,10EURO6,340,39USD5,750,48ALTIN279,931,57
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    HaberlerEgeİşsizliğin çözümü esnafta
    21.09.2019 - 01:22 |

    İşsizliğin çözümü esnafta

    32. Ahilik Haftası etkinlikleri, Güzelbahçe ve Kınık ilçelerindeki kahvaltılarla sona erdi.

    İşsizliğin çözümü esnafta

    Programlarda konuşan İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Biriliği (İESOB) Başkanı Zekeriya Mutlu, Ahi Felsefesi’ni topluma ve yeni nesile doğru aktarmayı hedeflediklerini kaydetti. Mutlu, “Artık dünya bilime, bilgiye, bilgiyi kullanmaya odaklandığı için üyelerimiz de kendilerini bu doğrultuda geliştirmeli. Çağın gereği olarak meslek eğitimi de daha fazla önemsenmelidir. İşsizliğin çözümünün esnaf sanatkarda olduğu unutulmamalıdır” diye konuştu.

    İzmit’te fuhuş baskını! Kıskıvrak yakalandılarİzmit’te, bir evde fuhuş yapıldığı ihbarı üzerine polis ekiplerince operasyon düzenlendi. Operasyonda fuhşa aracılık ettiği iddia edilen M.S. (31) ve sevgilisi H.A. (47) ile fuhşa zorlandıkları iddia edilen Azerbaycan uyruklu 2 kadın gözaltına alındı.
    daha fazla video için
    20 Eylül 2019 Magazin Haberleri.
    daha fazla video için

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Korkunç cinayet! Babasını defalarca bıçaklayarak öldürdü

    Korkunç cinayet! Babasını defalarca bıçaklayarak öldürdü

    Mücadelesi çok güzeldi... Neslican Tay kimdir? Ne kanseriydi?

    Mücadelesi çok güzeldi... Neslican Tay kimdir? Ne kanseriydi?

    Cansız bedeni bulundu! O detay ortaya çıktı

    Cansız bedeni bulundu! O detay ortaya çıktı

    Dikkat! Karar vermekte zorlanıyorsanız...

    Dikkat! Karar vermekte zorlanıyorsanız...

    Sıradaki Haber