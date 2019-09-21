İşsizliğin çözümü esnafta

Programlarda konuşan İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Biriliği (İESOB) Başkanı Zekeriya Mutlu, Ahi Felsefesi’ni topluma ve yeni nesile doğru aktarmayı hedeflediklerini kaydetti. Mutlu, “Artık dünya bilime, bilgiye, bilgiyi kullanmaya odaklandığı için üyelerimiz de kendilerini bu doğrultuda geliştirmeli. Çağın gereği olarak meslek eğitimi de daha fazla önemsenmelidir. İşsizliğin çözümünün esnaf sanatkarda olduğu unutulmamalıdır” diye konuştu.