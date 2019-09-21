21.09.2019 - 01:22 |
İşsizliğin çözümü esnafta
32. Ahilik Haftası etkinlikleri, Güzelbahçe ve Kınık ilçelerindeki kahvaltılarla sona erdi.
Programlarda konuşan İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Biriliği (İESOB) Başkanı Zekeriya Mutlu, Ahi Felsefesi’ni topluma ve yeni nesile doğru aktarmayı hedeflediklerini kaydetti. Mutlu, “Artık dünya bilime, bilgiye, bilgiyi kullanmaya odaklandığı için üyelerimiz de kendilerini bu doğrultuda geliştirmeli. Çağın gereği olarak meslek eğitimi de daha fazla önemsenmelidir. İşsizliğin çözümünün esnaf sanatkarda olduğu unutulmamalıdır” diye konuştu.
İzmit’te fuhuş baskını! Kıskıvrak yakalandılarİzmit’te, bir evde fuhuş yapıldığı ihbarı üzerine polis ekiplerince operasyon düzenlendi. Operasyonda fuhşa aracılık ettiği iddia edilen M.S. (31) ve sevgilisi H.A. (47) ile fuhşa zorlandıkları iddia edilen Azerbaycan uyruklu 2 kadın gözaltına alındı.