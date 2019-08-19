İştah açan serin mönü

Aslandan kaplana, zürafadan lemura kadar 126 türden bin 500’ün üzerinde canlının barındığı Sasalı’daki İzmir Doğal Yaşam Parkı’nın görevlileri, hayvanların sıcaklardan olumsuz etkilenmemesi için yoğun çaba harcıyor. İştahları kapanan hayvanlara, türüne göre meyveli, etli ve çerezli buz kalıpları veriliyor.

Sıcaklara karşı alınan önlemlerden bahseden İzmir Doğal Yaşam Parkı Biyoloğu Mediha Gonca Vural, “Biz nasıl etkileniyorsak hayvanlar da sıcak havalardan etkileniyor. Buz kalıpları içine farklı besinler koyuyoruz. Bu sayede sıcaktan iştahları kapanan hayvanlar hem yeterince beslenmiş hem de serinlemiş oluyor. Dinlenmeleri için de havuzlar ve göletler var” dedi. Vural, Kurban Bayramı’nda da yaklaşık 30 bin kişi ağırladıklarını sözlerine ekledi.