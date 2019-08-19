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    HaberlerEgeİştah açan serin mönü
    19.08.2019 - 07:50| İZMİR DHA

    İştah açan serin mönü

    Aslandan kaplana, zürafadan lemura kadar 126 türden bin 500’ün üzerinde canlının barındığı Sasalı’daki İzmir Doğal Yaşam Parkı’nın görevlileri, hayvanların sıcaklardan olumsuz etkilenmemesi için yoğun çaba harcıyor.

    İştah açan serin mönü

    Aslandan kaplana, zürafadan lemura kadar 126 türden bin 500’ün üzerinde canlının barındığı Sasalı’daki İzmir Doğal Yaşam Parkı’nın görevlileri, hayvanların sıcaklardan olumsuz etkilenmemesi için yoğun çaba harcıyor. İştahları kapanan hayvanlara, türüne göre meyveli, etli ve çerezli buz kalıpları veriliyor.
    Sıcaklara karşı alınan önlemlerden bahseden İzmir Doğal Yaşam Parkı Biyoloğu Mediha Gonca Vural, “Biz nasıl etkileniyorsak hayvanlar da sıcak havalardan etkileniyor. Buz kalıpları içine farklı besinler koyuyoruz. Bu sayede sıcaktan iştahları kapanan hayvanlar hem yeterince beslenmiş hem de serinlemiş oluyor. Dinlenmeleri için de havuzlar ve göletler var” dedi. Vural, Kurban Bayramı’nda da yaklaşık 30 bin kişi ağırladıklarını sözlerine ekledi.

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    Hayvanlar "buzlu menüler"le serinliyorHava sıcaklıklarının yaz aylarında zaman zaman yüksek seyrettiği İzmir'deki Doğal Yaşam Parkı'nda farklı türdeki hayvanlar, kendilerine özel olarak hazırlanan "yaz menüsü" ile serinliyor.
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