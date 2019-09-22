İstanbul’daki çocukların sütü Tire’den gidecek

İstanbul Büyükşehir Belediyesi de süt alımı için Tire Süt Kooperatifi ile sözleşme imzaladı. Belediye 6 ay içinde 2 milyon 325 bin adet 1 litrelik UHT süt alımı yapacak.

Tire Süt Kooperatifi Başkanı Mahmut Eskiyorük, “Bu ilçemiz için bir gurur kaynağıdır. Tüm çocuklarımız ve üreticilerimiz adına kendisine teşekkür ediyorum. Denizli Merkezefendi Belediyesi de aynı şekilde projeyi başlatmak üzere. Yerel yönetimler ve kooperatifler el ele verip, ülkemizde güzel bir hareket başlattı, büyüyerek devam edeceğine inanıyorum. Tüm belediye başkanlarımıza çağrıda bulunuyorum” dedi. l YİĞİT SOYLU DHA