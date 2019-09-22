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    HaberlerEgeİstanbul’daki çocukların sütü Tire’den gidecek
    22.09.2019 - 01:46 |

    İstanbul’daki çocukların sütü Tire’den gidecek

    İZMİR Büyükşehir Belediyesi’nin üretici kooperatiflerinden aldığı sütü 11 yıldır binlerce çocuğa ücretsiz dağıttığı, önce ‘Okul Sütü’ olarak başlayan, ardından ‘Süt Kuzusu’na çevrilen projenin bir benzeri İstanbul’da hayata geçiriliyor.

    İstanbul’daki çocukların sütü Tire’den gidecek

    İstanbul Büyükşehir Belediyesi de süt alımı için Tire Süt Kooperatifi ile sözleşme imzaladı. Belediye 6 ay içinde 2 milyon 325 bin adet 1 litrelik UHT süt alımı yapacak.

    Tire Süt Kooperatifi Başkanı Mahmut Eskiyorük, “Bu ilçemiz için bir gurur kaynağıdır. Tüm çocuklarımız ve üreticilerimiz adına kendisine teşekkür ediyorum. Denizli Merkezefendi Belediyesi de aynı şekilde projeyi başlatmak üzere. Yerel yönetimler ve kooperatifler el ele verip, ülkemizde güzel bir hareket başlattı, büyüyerek devam edeceğine inanıyorum. Tüm belediye başkanlarımıza çağrıda bulunuyorum” dedi. l YİĞİT SOYLU DHA

     

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