İstanbul’daki yerli ve yabancı ziyaretçilerin en çok tercih ettiği alışveriş merkezlerinin başında gelen İstinyePark, 2019 yılını dikkat çekici ciro artışı ile kapatıyor. İstinyePark Genel Müdürü Uğur Berk, “Sağladığımız yüzde 20’lik toplam ciro artışının yüzde 30’unu turistler oluşturuyor. Bu oran, mevsime bağlı artışlarla, özellikle lüks markalarda yüzde 40-45’lere kadar çıkabiliyor” dedi. 2019 yılındaki toplam ziyaretçi sayısını 17 milyona çıkarırken, yabancı ziyaretçi sayısını yüzde 110 artırdıklarını ifade edeb Berk, şöyle kouştu:

87 bin metrekare mağaza alanı, 280 mağaza ve 4 bin 300 kişilik istihdamıyla sektörün lider alışveriş merkeziyiz. Yabancı turistler arasında Çinlilerin başı çekerken, İran, Katar, Kuveyt ve Mısır’dan misafirlerimiz arttı. Kişi bazında turist sayısındaki artışın yüzde 110 ve yabancı misafirlerin toplam ziyaretçi sayısındaki oranı ise yüzde 10 oldu. Tax Free’ye konu olan turistlerin alışveriş harcamalarına bakıldığında, İstanbul’a gelen her üç turistten biri alışveriş için İstinyePark’ı tercih ediyor. Yabancı ziyaretçiler ciro içerisinden yüzde 30 pay aldı, alışverişlerde geçen yılın aynı dönemiyle kıyaslandığında yabancı ziyaretçilerin cirosundaki artış ise yüzde 22 oranında oldu. Ayrıca 2021 yılında İstinyePark’ta mağaza açmaya hazırlanan Bulgari ise, bu yıl Türkiye’de ilk kez açacağı Pop Up mağazasıyla hizmet vermeye başlayacak.”

Ağustos 2020’de

İstinyePark’ın her şartta büyümeye devam ettiğini sözlerine ekleyen Berk, bünyesinde bir otel ve AVM’nin yer aldığı İzmir İstinyePark’ın 2020 yılı Ağustos ayında açılacağını kaydetti.