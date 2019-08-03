İsviçre lezzetleriyle özel bir kutlama

İsviçre Konfederasyonu’nun kuruluş tarihi olan ve bu ülkenin resmi bayramı olarak kabul edilen İsviçre Ulusal Günü, dünyanın dört bir yanındaki FRHI zincirinin tüm otelleriyle aynı anda kutlanıyor. Swissôtel Büyük Efes’te Pazartesi günü lobideki İsviçre lezzetleri ikramıyla başlayan etkinlik, 1 Ağustos’ta pasta seremonisiyle sürdü.