03.08.2019 - 03:42
İsviçre lezzetleriyle özel bir kutlama
AccorHotels Grubu’nun ve FRHI’ın İzmir’deki temsilcisi Swissôtel Büyük Efes, İsviçre Ulusal Günü olan 1 Ağustos’u, otelin konukları ve ekibiyle birlikte kutladı.
İsviçre Konfederasyonu’nun kuruluş tarihi olan ve bu ülkenin resmi bayramı olarak kabul edilen İsviçre Ulusal Günü, dünyanın dört bir yanındaki FRHI zincirinin tüm otelleriyle aynı anda kutlanıyor. Swissôtel Büyük Efes’te Pazartesi günü lobideki İsviçre lezzetleri ikramıyla başlayan etkinlik, 1 Ağustos’ta pasta seremonisiyle sürdü.
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