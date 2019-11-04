İsviçreli firma Tire OSB’yi seçti

Tire Organize Sanayi Bölgesi (TOSBİ), modern alt yapısı, düzenli planlaması ve başta süt ve ürünleri olmak üzere gıda kümelenmesi nedeniyle Avrupalı büyük firmaların ilgisini çekmeyi sürdürüyor. Fransız Leana ve Belçikalı çikolata markası Bemchimmko’nun ardından, İsviçreli zeytinyağı firması Kölla da TOSBİ’yi seçti. Böylece TOSBİ’de faaliyet gösteren ülke sayısı da 9’dan 10’a yükseldi.

2020 hazırlıkları

Tire Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Kosat Gürler, “Tarım Kredi Kooperatifi’ne bağlı Yem Sanayii’nin fabrikası da 2019 yılı içinde faaliyetine başladı. Böylece bölgemizde 74 faal, 31 adet de projesi süren parsel bulunuyor. 2020 yılı içinde yeni tahsisler yapacağız, görüşmelerini sürdürdüğümüz ulusal ve uluslararası büyük firmalar var. TOSBİ’nin avantajlarını değerlendirmek isteyen firmalarla 2020 yılında da büyümemizi sürdüreceğiz” diye konuştu.

İsviçreli zeytinyağı markası Kölla, bir süredir TOSBİ’de yaptığı çalışma ve incelemelerin ardından 5 bin metrekaresi kapalı alan olmak üzere toplam 20 bin metrekarelik alanı kiraladı.