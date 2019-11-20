20.11.2019 - 01:42 |
İtalyan günlerini sakın kaçırmayın!
Ege Perla’nın sevilen markası Murano’s ve İtalyan Büyükelçiliği’nin katkılarıyla Ege Perla’da düzenlenecek İtalyan Günleri’nde, ülkenin en önemli şeflerinden Tommaso Mandorino İzmirlilerle buluşacak. 20-22 Kasım günleri arasındaki etkinlikte, Mandorino’nun özel reçeteleriyle hazırlanan yemekler damakları şenlendirecek.
Murano’s’ta Şef Tommaso Mandorino’nun tam kıvamında risottosunu ve ünlü İtalyan lezzeti tiramisuya Türk dokunuşu olarak eklenen antep fıstığı gibi farklı tatları ve lezzetleri bir arada deneyimlemek isteyenler bir an önce yerini ayırtsın.
Şoför otobüse tutunan çocuğa böyle şiddet uyguladıAntalya’da şehir içi yolcu otobüsü şoförü, araca tutunduğu gerekçesiyle bir çocuğu dövdü. Olay anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.