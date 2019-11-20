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    HaberlerEge Haberleriİtalyan günlerini sakın kaçırmayın!
    20.11.2019 - 01:42 |

    İtalyan günlerini sakın kaçırmayın!

    Ege Perla’nın sevilen markası Murano’s ve İtalyan Büyükelçiliği’nin katkılarıyla Ege Perla’da düzenlenecek İtalyan Günleri’nde, ülkenin en önemli şeflerinden Tommaso Mandorino İzmirlilerle buluşacak. 20-22 Kasım günleri arasındaki etkinlikte, Mandorino’nun özel reçeteleriyle hazırlanan yemekler damakları şenlendirecek.

    İtalyan günlerini sakın kaçırmayın!

    Murano’s’ta Şef Tommaso Mandorino’nun tam kıvamında risottosunu ve ünlü İtalyan lezzeti tiramisuya Türk dokunuşu olarak eklenen antep fıstığı gibi farklı tatları ve lezzetleri bir arada deneyimlemek isteyenler bir an önce yerini ayırtsın.

     

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