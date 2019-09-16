İtalyan lezzetlerini domatesimiz süslüyor

Türkiye’nin kuru domates ihracatında ilk sıralarında yer alan İzmir’de kurutulan domatesler, başta Avrupa olmak üzere 85 ülkeye ihraç ediliyor. Kilosu ortalama 3 avroya ihraç edilen kuru domatesler kahvaltı sofralarını süslüyor, bazen de makarna ve pizzalarda sos olarak kullanılıyor. Bergama’da faaliyet gösteren BGC Tarım ve Gıda Satış Pazarlama Sorumlu Gonca Arman, “Ürünlerimizi en çok İtalyanlar talep ediyor. İtalya’da özellikle salatalarda, makarna, pizzalarda, sos olarak sandviçlerin arasında kullanılıyor” dedi.