İTB’den zeytine bir proje daha

Kaymakam Ekrem İnci ve Selçuk Ticaret Odası Başkanı Koray Yolcu’nun da katıldığı Zeytin Hasat Şenliği’nin açılış konuşmasını yapan İTB Başkanı Işınsu Kestelli, “İşletmelere ve üreticilere maliyet avantajı sağlayabilecek politikalar geliştirmek, markalaşma modelleri yaratmak büyük önem taşıyor. Bu bilinçle bir projeye daha imza atıyoruz. Zeytin ve zeytinyağlarımızın Türkiye çapında değer zinciri analizlerini yapacağız. Bu yolla üretimden hasada, paketlemeden dağıtıma, iş sürecinin her aşamasını analiz ederek eksiklerimizi tamamlamayı amaçlıyoruz” dedi.

l NEVRA UÇKAÇ DHA