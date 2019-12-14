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    HaberlerEge Haberleri İtfaiye, asılsız ihbardan dertli
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    15.12.2019 - 00:03 | | UMUT KARAKOYUN DHA

    İtfaiye, asılsız ihbardan dertli

    İzmir Büyükşehir İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, yıl içinde 185 asılsız ihbarla uğraştı. Maymunu kaçanlar, evde anahtarını unutanlar itfaiyeden yardım istedi

    İtfaiye, asılsız ihbardan dertli

    İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına, bu yılın ilk 11 ayında toplamda 39 bin 966 ihbar yapıldı. İhbarlarda ilk sırayı 14 bin 237 ile yangınlar aldı. Bunu 7 bin 422 ihbarla, bilgi talep edenler izledi. İtfaiye Daire Başkanlığı’nın verilerine göre, kediler başta olmak üzere hayvanların kurtarılması için bu yıl içerisinde toplam 4 bin 523 ihbar yapıldı. Önceliği yangınlarda mahsur kalanları kurtararak, yangınlara, sel ve su baskınları gibi olaylara müdahale etmek, trafik kazalarında araç içerisinde sıkışanları kurtarmak olan ekipler, asılsız veya görevleri dışında yapılan ihbarlara da mesai harcıyor.

    ‘Yüzüğümü kesin’

    Yıl içinde 185 asılsız ihbar yapıldığını belirten İtfaiye Santral Çavuşu Ercan Dağlı (37), her ihbarı titizlikle değerlendirdiklerini söyledi. Bazı asılsız veya görevleri dışında yapılan ihbarlar nedeniyle daha büyük olaylara müdahale etmekte geç kalabildiklerini belirten Dağlı, “Genelde tüm ihbarlara gidiyoruz. Görev olarak günde 50 olaya çıktıysak, bunun 5 veya 10’u asılsız çıkıyor” dedi.

    Özellikle kedi kurtarmak için çok fazla ihbarın geldiğini belirten Dağlı, “Bu tür durumlarda filomuzu zayıflatmış oluyoruz. Böyle olaylara gönderdiğimiz merdivenli araçlarla belki daha fazla insan hayatını kurtarabiliriz” diye konuştu. Evde anahtarını unutunca çilingir yerine itfaiyeyi çağıranların yanı sıra parmağındaki yüzüğü çıkaramayan onlarca kişi de kesilmesi için itfaiyeye haber verdi.

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