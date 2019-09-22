İtfaiye ekipleri 7/24 görev başında

Muğla’nın korunması gereken bir inci olduğunu belirten Başkan Osman Gürün, “Ciğerlerimizi yakan orman yangınlarına, Büyükşehir ekipleri işbirliğiyle gerekli müdahaleler yapıldı. Orman yangınlarının bir daha yaşanmaması için gerekli dersler çıkarılmalı, vatandaş bilinçlendirilmeli en önemlisi de yangınla etkin mücadele için gerekli tedbirler alınmalı” diye konuştu.