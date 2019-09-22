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    HaberlerEgeİtfaiye ekipleri 7/24 görev başında
    22.09.2019 - 01:59 |

    İtfaiye ekipleri 7/24 görev başında

    Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi yaz sezonunda 1606 olaya müdahale etti.

    İtfaiye ekipleri 7/24 görev başında

    Muğla’nın korunması gereken bir inci olduğunu belirten Başkan Osman Gürün, “Ciğerlerimizi yakan orman yangınlarına, Büyükşehir ekipleri işbirliğiyle gerekli müdahaleler yapıldı. Orman yangınlarının bir daha yaşanmaması için gerekli dersler çıkarılmalı, vatandaş bilinçlendirilmeli en önemlisi de yangınla etkin mücadele için gerekli tedbirler alınmalı” diye konuştu.

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