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    HaberlerEgeİtfaiye personeline psikoloji eğitimi
    24.10.2019 - 02:35 |

    İtfaiye personeline psikoloji eğitimi

    Manisa'da itfaiye personeline, ruh sağlıklarının bozulmasını önlemek için seminer verildi.

    İtfaiye personeline psikoloji eğitimi

    Psikolog Merve Ateş’in verdiği eğitimlerde, personele müdahalede bulundukları olayların öncesinde ve sonrasında neler yapmaları gerektiği anlatıldı. 

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