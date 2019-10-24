24.10.2019 - 02:35 |
İtfaiye personeline psikoloji eğitimi
Manisa'da itfaiye personeline, ruh sağlıklarının bozulmasını önlemek için seminer verildi.
Psikolog Merve Ateş’in verdiği eğitimlerde, personele müdahalede bulundukları olayların öncesinde ve sonrasında neler yapmaları gerektiği anlatıldı.
Niğde'de silahlı kavgaNiğde'nin Ulukışla ilçesinde çıkan silahlı kavgada bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.
ABD Başkanı Trump: Türkiye'ye tüm yaptırımların kaldırılmasını emrettimABD Başkanı Donald Trump, Türkiye'nin operasyonu bağlamında getirilen yaptırımların kaldırılması için talimat verdiğini açıkladı. Öte yandan ABD Hazine Bakanlığı, 14 Ekim'de Türkiye'ye getirilen yaptırımların resmen kaldırıldığını açıkladı.