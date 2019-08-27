27.08.2019 - 03:07
İtfaiyenin sualtı ve suüstü timi hazır
MANİSA Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri, Bağyolu’nda bulunan DSİ baraj gölündeki tatbikatlarla kendilerini sürekli hazır tutuyor.
Kartal'da taciz iddiası mahalleyi karıştırdıKartal'da aynı evde yaşadığı amcasının cinsel tacizine uğradığını iddia eden genç kız, sokağa çıkıp çevredekilerden yardım istedi. Taciz iddiası üzerine sokağa dökülen mahalle sakinlerinin linç etmek istediği şüpheliyi polis zırhlı araca bindirerek kurtardı. Şüpheli gözaltına alındı.