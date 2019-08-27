BİST97.101-0,05EURO6,480,19USD5,830,10ALTIN286,181,20
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    HaberlerEgeİtfaiyenin sualtı ve suüstü timi hazır
    27.08.2019 - 03:07

    İtfaiyenin sualtı ve suüstü timi hazır

    MANİSA Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri, Bağyolu’nda bulunan DSİ baraj gölündeki tatbikatlarla kendilerini sürekli hazır tutuyor.

    İtfaiyenin sualtı ve suüstü timi hazır

    Zodyak botla suüstü arama ve kurtarma tatbikatı yapan ekiplerin yanı sıra yine itfaiye bünyesinde bulunan dalgıçlar da sualtı arama kurtarma tatbikatı yapıyor. l MANİSA DHA

    Kartal'da taciz iddiası mahalleyi karıştırdıKartal'da aynı evde yaşadığı amcasının cinsel tacizine uğradığını iddia eden genç kız, sokağa çıkıp çevredekilerden yardım istedi. Taciz iddiası üzerine sokağa dökülen mahalle sakinlerinin linç etmek istediği şüpheliyi polis zırhlı araca bindirerek kurtardı. Şüpheli gözaltına alındı.
    daha fazla video için
    Aleyna Tilki paylaştı: Sürpriz sonlu!Sosyal medyadaki paylaşımları ile sık sık gündeme gelen Aleyna Tilki, dikkatleri yine üzerine çekti
    daha fazla video için

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Eski hükümlü vahşet saçtı! Akrabasını satırla öldürdü

    Eski hükümlü vahşet saçtı! Akrabasını satırla öldürdü

    Molotoflu saldırıda dikkat çeken ayrıntı ortaya çıktı! 4 gün önce de...

    Molotoflu saldırıda dikkat çeken ayrıntı ortaya çıktı! 4 gün önce de...

    Süleyman Soylu'dan Emine Bulut açıklaması

    Süleyman Soylu'dan Emine Bulut açıklaması

    AÖL ek sınav giriş yerleri açıklandı mı? AÖL ek sınavları ne zaman yapılacak?

    AÖL ek sınav giriş yerleri açıklandı mı? AÖL ek sınavları ne zaman yapılacak?

    Sıradaki Haber