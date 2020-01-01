AYDIN’ın Efeler ilçesinde yaşayan Cihan Topal (37), 9 yıl önce Türkiye’de ilk kez kendisine çift kol nakli yapıp, yaşama yeniden tutunmasını sağlayan Prof. Dr. Ömer Özkan’ı (48) WhatsApp üzerinden görüntülü aradı, sürpriz doğum günü kutlaması yaptı. Topal, 31 Aralık’ta doğan Özkan için üzerinde ‘Doğum günün kutlu olsun Ömer Hocam’ yazılı pastayı, doktorun adını verdiği oğlu Ömer Özkan Topal’a (5) üfletti. Topal, pastayı da oğluyla birlikte kesti. Topal, o anları da doktoruna WhatsApp üzerinden görüntülü olarak canlı olarak izletti. İlk defa böyle bir doğum günü sürprizi yapıldığını belirten Prof. Dr. Ömer Özkan, “Cihan Topal, çok ince biridir” dedi. - BURHAN CEYHAN DHA