İyi ki varsın öğretmenim...

İZMİR’İN Aliağa ilçesindeki Helvacıoğlu Ortaokulu’nun görme engelli Türkçe öğretmeni Cafer Tatlı (32), 7 yıl önce atandığı okulda çok seviliyor. Öğrencilerle empati kurarak ders işlediğini anlatan Tatlı, “Ben hep, ‘Bir okula atanayım, benden korkmayan ve benimle iyi iletişim kuran öğrencilerim olsun’ diye hayal etmiştim. Hayalime kavuştum” şeklinde konuştu.

‘Arkadaş gibi’

8’inci sınıf öğrencisi Sude Saray, ortaokula ilk başladığı zaman görme engelli bir öğretmenin derslere gireceğini duyunca biraz şaşırdığını belirtti, “Ama sonra ders işleyişini görünce benim için dersler daha kolay ve zevkli oldu. Öğretmenimizi çok seviyoruz. Bize arkadaş gibi davranıyor” dedi. Öğrencilerden Arda Yazılan da, “Öğretmenimizin ders anlatışı, bizimle ilgilenişi çok güzel. Biz bir konuyu anlamadığımız zaman üstüne gidiyor, öğretiyor” diye konuştu.



