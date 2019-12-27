Muğla İl Milli Eğitim Müdürü Pervin Töre, trafik kazası sonrası sağ ayağı kesilen, 9 yaşındaki Aylin’e ışık oldu. Töre’nin görevlendirdiği öğretmen Muazzez Bayhan, Aylin’e hastane odasında her gün ders veriyor.

Muğla’da, ayakları kamyon tekerleklerinin altında kalan ve sağ ayağı kesilen ilkokul öğrencisi Aylin Dağdeviren’e (9), eğitimden geri kalmaması için İl Milli Eğitim Müdürü Pervin Töre’nin talimatıyla görevlendirilen öğretmen, tedavi gördüğü hastanede ders veriyor.

8 Aralık’ta, Menteşe’deki lokantada döner ustası olan Ahmet Dağdeviren (43) ile ev kadını eşi Handan Dağdeviren (35), kızları Aylin Dağdeviren’le çarşıya çıktı. Aile, eve dönmek için yolun karşısına geçmek isterken kızları Aylin’e, Abdi İpekçi Caddesi’nden Leylak Sokak’a dönen Abdullah Karataş yönetimindeki, İstanbul plakalı hafriyat kamyonu çarptı. Ayakları tekerleklerin altında kalan, Menteşe Atatürk İlkokulu 3. sınıf öğrencisi Aylin, ambulansla Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Sağ ayağı kesilen Aylin, yoğun bakım ünitesindeki tedavisinin ardından ortopedi servisine alındı. Gözaltına alınan sürücü Abdullah Karataş, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaza anı, bir apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, anne babasıyla karşısına geçmek isteyen küçük kızın ayaklarının, tekerleklerin altında kaldığı anlar yer aldı. Annenin tekerleğe tekme atıp sinir krizi geçirdiği görüntülerde, şoförün, Aylin’in ayaklarını kurtarmak için geri manevra yaptığı dikkat çekti.

Hastanede sınıf

Plastik Cerrahi Servisi’nde tedavisi süren Aylin’e bir sürpriz yapıldı. İl Milli Eğitim Müdürü Pervin Töre’nin görevlendirdiği öğretmen Muazzez Bayhan, küçük kızı tedavi gördüğü odada ziyaret etti, kendisine ders vermek için geldiğini söyledi. Odasına kimseyi kabul etmediği öğrenilen Aylin’in mutlu olduğu görüldü. Menteşe Milli Eğitim Müdürü Soner Kaya ve Atatürk İlkokulu Müdürü Salih Güleçol da aileyi ziyaret etti, bir isteklerinin olup olmadığını sordu.

Muğla Milli Eğitim Müdürü Pervin Töre, “Trafik kazası, bizim içimizi acıttı. Çocuğumuz bir ayağını kaybetse dahi moralini yüksek tutabilmek için onu her gün ziyaret ettik. Hastane odasında ona bir sınıf oluşturmak istedik. Bir öğretmeni göreve başlattık. Her gün hastaneye giderek Aylin’in okul özlemini giderecek ve okuma sevgisini yaşatmayı sağlayacak. İl genelimizdeki 150 bin öğrencinin hepsi benim evladım” dedi.