20.10.2019 - 00:09 |
‘İyi Tasarım’ etkinliği Kültürpark’ta başladı
İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Akdeniz Akademisi tarafından her yıl düzenlenen “İyi Tasarım /Good Design İzmir” etkinliği ve Üniversiteler Tasarım ve Sanat Mezuniyet Projeleri Sergisi (üTAS) Kültürpark 1 No’lu holde başladı.
Bu yıl “döngü” temasıyla gerçekleştirilen etkinliğin açılışında Başkan Vekili Mustafa Özuslu, tasarımın günümüz dünyasındaki yerinin önemini belirtti, “Tasarım; iklim krizi, nüfus artışı ve buna bağlı kaynakların kullanımı, doğanın tahribatına dönüşen kentleşme süreçleri, küresel enerji krizi gibi bu günün dünyasının en önemli sorun alanlarının çözümüne katkı sunabilir” dedi. 49 konuşmacı, 17 sergi, 35 atölye ve 14 film gösteriminin yer alacağı programda; paneller 20 Ekim, atölye çalışmaları 2 Kasım, sergiler ise 3 Kasım’da sona erecek.
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