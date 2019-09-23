23.09.2019 - 07:50 |
‘İyi ulaşım, kentliyi daha mutlu kılar’
Birçok kentte eşzamanlı olarak İzmir’de de kutlanan Avrupa Hareketlilik Haftası’nın (16-22 Eylül) son etkinliği, Büyükşehir Belediyesi tarafından “Birlikte Yürüyelim” temasıyla düzenlendi.
Birçok kentte eşzamanlı olarak İzmir’de de kutlanan Avrupa Hareketlilik Haftası’nın (16-22 Eylül) son etkinliği, Büyükşehir Belediyesi tarafından “Birlikte Yürüyelim” temasıyla düzenlendi. Gündoğdu Meydanı’ndan Alsancak Garı girişine kadar yürüyen kalabalık için Bornova Sokak (1469 Sokak) trafiğe kapatıldı. Bisikletli gruplar ise İnciraltı Kent Ormanı’nda buluştu ve Tarihi Havagazı binasına kadar pedal çevirdi. Etkinliklere katılan Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Eser Atak, “Ulaşım, ‘Nasıl bir kent istiyoruz?’ sorusunun cevabıdır. Bu açıdan ulaşım konusunu, İzmirlileri mutlu etme amacı olarak görüyoruz” dedi.
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