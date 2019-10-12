'İyi yetişen filizler ülkenin geleceği'

Burhaniye Emine Akel Anaokulu, eğitim-öğretime törenle başladı. Anaokulu çocuklarının yaptığı gösterilerle başlayan törenlerde, açılış kurdelesi çocuklarla birlikte protokol tarafından kesildi.

Bağışçı Emine Akel; çocukları çok sevdiğini, kendisini bu okullarda büyüyen bütün çocukların annesi olarak gördüğünü ifade etti. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un eşi Rana Selçuk, öğrencilerin birer toprak olduğunu vurguladı, “Bu toprakta ekilen filizleri büyütmek, yeşertmek, çiçek açtırmak ve meyveye dönüştürmek her aşamasıyla değerli öğretmenlerin, eğitim kurumlarımızın desteğiyle olacak. Bu filizler güzel yeşerirse ülkemiz her anlamda kalkınır, geleceğe taşınır. Çünkü, geleceğimizin mimarları bu çocuklarımız” diye konuştu.

‘Desteğimiz sürecek’

Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, okul öncesi eğitim döneminin çocukların en hızlı geliştiği dönem olduğunu belirtti, “Çocuklarımız hayatı ilk burada öğrenecek, Atatürk’ü ilk burada tanıyacak. Burhaniye, yakın zamanda gündüz bakımevlerine de kavuşacak. Özellikle tek maaşlı ailelerimizin çocuklarını bu eğitim yuvalarımda güzel şartlarda geleceğe hazırlayacağız. Çocuklarımızın sağlıklı bir şekilde gelişebilmesi için fiziksel ortam çok önemlidir. İmkânlar elverdiği sürece okullara olan desteğimiz sürecek” şeklinde konuştu. Emine Akel ile eşi Mehmet Necati Akel’e, Rana Selçuk ve Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı’nın eşi Hanife Yazıcı tarafından teşekkür plaketi verildi.